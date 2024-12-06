بوتين: موسكو قد تنشر صواريخ أوريشنيك فرط الصوتية في بيلاروسيا عام 2025

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قد تنشر صواريخ أوريشنيك الجديدة فرط الصوتية في بيلاروسيا العام المقبل بعدما بدأت بزيادة إنتاج هذه الصواريخ.



وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بعدما وقعا في مينسك اتفاقا حول ضمانات أمنية: "أعتقد أن ذلك سيكون ممكنا في النصف الثاني من العام المقبل حين يزداد إنتاج هذا النوع من الاسلحة في روسيا وتصبح هذه الصواريخ قيد الخدمة في القوات الاستراتيجية الروسية".



وأضاف الرئيس الروسي من القصر الرئاسي في مينسك بحسب ما نقل التلفزيون الروسي: "سنكون (حتى ذلك الوقت) قد أنتجنا كمية كبيرة" من الصواريخ و"في موازاة ذلك، سنبدأ بنشرها على أراضي بيلاروسيا".



وتباهى بوتين في الأيام الأخيرة بميزات هذا الصاروخ القادر على حمل رأس نووية وضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات.



واستخدم الجيش الروسي هذا السلاح للمرة الأولى في 21 تشرين الثاني ضد مدينة أوكرانية. واعتبر بوتين هذا الهجوم ردا على ضربات أوكرانية طاولت الأراضي الروسية بواسطة صواريخ أميركية وبريطانية، متوعدا بتوجيه ضربات مباشرة إلى الدول التي تسلح كييف.



كذلك، توعد بوتين بضرب "مراكز قرار" في كييف بواسطة صاروخ أوريشنيك.



وأوضح الجمعة أن "بعض المسائل التقنية ينبغي حلها من جانب متخصصين" قبل إمكان نشر هذا السلاح في بيلاروسيا "وخصوصا تحديد مداه الأقل مع أخذ الأولويات المرتبطة بالأمن في الاعتبار".