90 قتيلا على الأقل في أعمال عنف أعقبت الانتخابات في موزمبيق

قُتل 90 شخصا على الأقل في موزمبيق في أعمال عنف لا تزال مستمرّة منذ انتخابات التاسع من تشرين الأول التي شابتها مخالفات متعدّدة، حسبما أعلنت منظمة "بلاتافورما ديسايد" غير الحكومية الجمعة.



وأحصت المنظمة 90 قتيلا منذ 21 تشرين الأول، وهو تاريخ أول تظاهرة في البلاد بعد أيام قليلة من اغتيال شخصيتين من المعارضة في العاصمة مابوتو.



وخرجت تظاهرات بعد إعلان فوز حزب فريليمو الحاكم، فيما أطلقت المعارضة التي تقول إنّها فازت في الانتخابات الرئاسية مرحلة جديدة من التظاهرات الأربعاء في هذا البلد الناطق باللغة البرتغالية والذي يقوده فريليمو منذ استقلاله في العام 1975.



ومن المقرّر أن يصدّق المجلس الدستوري على النتائج الانتخابية قبل أسبوعين على الأقل من تنصيب الرئيس دانييل شابو في كانون الثاني. وشابو هو مرشح حزب فريليمو الذي أعلن فوزه وسيخلف الرئيس المنتهية ولايته فيليبي نيوسي.