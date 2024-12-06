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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انتشارها في مناطق انسحبت منها القوات الحكومية في دير الزور

أخبار دولية
2024-12-06 | 10:59
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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انتشارها في مناطق انسحبت منها القوات الحكومية في دير الزور
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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انتشارها في مناطق انسحبت منها القوات الحكومية في دير الزور

أكد مجلس دير الزور العسكري المنضوي في إطار قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة انتشار قواته في المناطق الواقعة غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، بعد انسحاب القوات الحكومية ومجموعات موالية لإيران.

وقال المجلس المؤلف من فصائل محلية في بيان: "انتشر مقاتلونا في مجلس دير الزور العسكري في المدينة وغرب الفرات"، بعيد إعلان المرصد السوري انسحاب القوات الحكومية ومجموعات موالية لطهران من مناطق سيطرتها في المحافظة الحدودية مع العراق وذات الغالبية العربية.

أخبار دولية

قوات سوريا الديمقراطية

القوات الحكومية

دير الزور

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