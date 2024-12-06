مصدران لرويترز: مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قاعدة عسكرية رئيسية في درعا

كشف مصدران من المعارضة السورية المسلحة لرويترز اليوم، أن مقاتلين محليين سوريين ومقاتلين سابقين من المعارضة سيطروا على إحدى القواعد الرئيسية للجيش في محافظة درعا والمعروفة باسم اللواء 52 بالقرب من بلدة الحراك بينما امتد القتال إلى الحدود الجنوبية للبلاد مع الأردن.



وأفاد المصدران بأن هذه القوات سيطرت أيضا على أجزاء من معبر نصيب الحدودي مع الأردن بالقرب من قسم الجمارك حيث تقطعت السبل بعشرات الشاحنات وسيارات الركاب.