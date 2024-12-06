أوكرانيا: الانهيار في سوريا يثبت أن روسيا لا تستطيع القتال على جبهتين

اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن انهيار سوريا حليفة روسيا في مواجهة هجوم المعارضة المسلحة يظهر أن موسكو لا تستطيع القتال على جبهتين، مكررة نفيها تورط كييف في القتال هناك.



وقال المتحدث باسم الوزارة هيورهي تيخي للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: "بإمكاننا رؤية روسيا لا تستطيع القتال على جبهتين.. هذا واضح من الأحداث في سوريا".



وجاءت تصريحات تيخي ردا على سؤال عن اتهامات من إيران، وهي حليفة أخرى للأسد، بأن أوكرانيا تدعم ما وصفته طهران بالجماعات الإرهابية في سوريا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية: "ترفض أوكرانيا رفضا قاطعا أي اتهامات... بشأن تورطنا المزعوم في تدهور الوضع الأمني بسوريا".



وأشار تيخي الى أن "الخسائر الكبيرة التي تكبدتها روسيا في أوكرانيا دفعت موسكو إلى سحب غالبية قواتها ومعداتها من سوريا، تاركة حليفتها... بدون الدعم اللازم".