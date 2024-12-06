وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة "حماية" العراق و"إبعاده عن أي هجمات إرهابية"

أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة ضرورة "حماية" الأراضي العراقية وإبعاد بلده "عن أي هجمات إرهابية"، فيما تستمر فصائل معارضة سورية في التقدّم في مناطق تنسحب منها القوات السورية الحكومية.



وقال حسين بعد اجتماع مع نظيريه الإيراني والسوري: "نؤكد على حماية الأراضي العراقية والحدود العراقية وإبعاد العراق عن أي هجمات إرهابية"، مشددا على أن "جميع القوات الأمنية العراقية على أهبة الاستعداد" من أجل "حماية الحدود والشعب العراقي".



من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية العراقي أن بغداد ستبادر لمحاولة "عقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الموضوع السوري".



وقال حسين إن "قسما من الدول" التي قد تشارك في اجتماع بغداد "هي دول أعضاء في اجتماع آستانا"، مشيرا إلى أن بغداد تواصلت "مع العديد من الزملاء ووزراء خارجية تركيا والإمارات والسعودية ومصر والأردن ودول أوروبية وسوف نستمر بهذه الاتصالات".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية السوري بسام الصباغ أن "التدخل الإقليمي والدولي" في بلاده يهدف إلى "تقسيم جديد للمنطقة".



أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فاعتبر أن هجوم الفصائل السورية المعارضة يشكّل "تهديدا" للشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستستمر في "دعم" سوريا "بكلّ ما تحتاجه".