وزير الخارجية السوري: "التدخل الإقليمي والدولي" يهدف إلى "تقسيم جديد للمنطقة"

اعتبر وزير الخارجية السوري بسام الصباغ من بغداد أن "التدخل الإقليمي والدولي" في بلاده يهدف إلى "تقسيم جديد للمنطقة"، في وقت تستمر فصائل معارضة في التقدّم في مناطق تنسحب منها القوات السورية الحكومية.



وقال الصباغ بعد اجتماع مع نظيريه العراقي والإيراني: "عرضت بوضوح أوجه التدخل الإقليمي والدولي في كل مجريات ما يحصل الآن في سوريا وسبق أن حصل في سوريا، وشددت على أن هذه التدخلات باتت مكشوفة ومفضوحة وتهدف إلى تحقيق أطماع تاريخية وتقسيم جديد للمنطقة وإعادة رسم خارطتها السياسية".