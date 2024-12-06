وزير بحريني: بريطانيا مدعوة للمشاركة في اتفاقية أمنية بين المملكة والولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، أن بريطانيا ستتلقى دعوة رسمية مطلع الأسبوع المقبل لتكون شريكا في اتفاقية التكامل الأمني والازدهار القائمة بين البحرين والولايات المتحدة.



وقال الزياني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية: "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار لم تُوضع بوصفها اتفاقا ثنائيا، بل كبداية لإطار متعدد الأطراف يهدف إلى جمع الدول ذات المصلحة في تحقيق الاستقرار والازدهار".