مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء في جنوب سوريا

أخلى مسؤولون بينهم المحافظ وقادة أمنيون الجمعة مؤسسات ومراكز في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، على وقع هجمات غير مسبوقة تشنها فصائل معارضة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان وشبكة إخبارية محلية.وذكر المرصد أن "محافظ المدينة وقيادات الشرطة والسجن وحزب البعث غادروا إداراتهم في مدينة السويداء، تزامنا مع سيطرة مقاتلين محليين على نقاط أمنية في ريفها". وبثّت شبكة السويداء 24 الإخبارية مقطعا مصورا يظهر خروج عاملين من مبنى قيادة الشرطة وآخر لمقاتلين يحطمون صورة للرئيس بشار الأسد.