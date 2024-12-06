الأمم المتحدة: 370 ألف نازح على الأقل من جراء المعارك في سوريا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، أن 370 ألف شخص على الأقل، "معظمهم نساء وأطفال"، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا منذ 27 تشرين الثاني والتقدم السريع لفصائل معارضة في أنحاء مختلفة من البلاد.



وقال ستيفان دوجاريك: "منذ تصاعد الأعمال القتالية، نزح ما لا يقل عن 370 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال وفتيان وفتيات، بينهم 100 ألف غادروا منازلهم أكثر من مرة".



وتحدث إحصاء سابق للأمم المتحدة عن 280 ألف نازح.