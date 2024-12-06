المرصد السوري: مقتل عشرين مدنيا في قصف سوري وروسي على بلدات في محيط مدينة حمص

قتل عشرون مدنيا، بينهم خمسة أطفال، الجمعة جراء قصف وغارات سورية وروسية على بلدات عدة في محيط مدينة حمص التي تحاول الفصائل المعارضة التقدم اليها، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأفاد المرصد بـ"مقتل 20 مدنيا، خمسة منهم من عائلة واحدة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام وغارات شنها الطيران السوري والروسي على بلدات عدة بينها تلبيسة"، الواقعة شمال مدينة حمص.