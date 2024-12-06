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وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان الوضع في سوريا
أخبار دولية
2024-12-06 | 16:38
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وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان الوضع في سوريا
كشف مصدر بوزارة الخارجية التركية لـ"رويترز" أن الوزير هاكان فيدان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الوضع في سوريا، ونقل عن فيدان قوله إن الحكومة السورية يجب أن تدخل في حوار مع المعارضة وتبدأ عملية سياسية.
وذكر المصدر أن فيدان قال إن جميع الأطراف في المنطقة يجب أن تلعب دورا بناء وأنه ينبغي عدم السماح للمنظمات الإرهابية بالاستفادة من البيئة الفوضوية في سوريا.
كما نُقل عن فيدان قوله إنه يجب اتخاذ تدابير لمنع الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الحكومة السورية من أن تصبح خطرا على المنطقة وإن من المهم وصول المساعدات الإنسانية.
أخبار دولية
تركيا
الولايات المتحدة
سوريا
هاكان فيدان
أنتوني بلينكن
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