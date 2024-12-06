الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط القطاع

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 17 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين في قصف جوي إسرائيلي الجمعة على مخيم النصيرات وسط القطاع.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس: "انتشلت طواقمنا حتى الآن 17 شهيدا وعشرات الإصابات إثر استهداف إسرائيل منزلا سكنيا لعائلة النادي وتضرر منازل مجاورة في مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة.



وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات في بيان صحفي "وصول 14 شهيدا للمستشفى من جراء قصف الاحتلال لعائلة النادي، ومن بين الشهداء ثلاثة أطفال على الأقل وامرأتان، الجثث وصلتنا أشلاء".



ولم يرد الجيش الاسرائيلي على سؤال لوكالة فرانس برس للتعليق على الحادثة.