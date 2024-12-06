قتلى في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قتل عشرة أشخاص الجمعة وأصيب عشرون آخرون بينهم ثلاثة اطفال في قصف روسي على مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق حصيلة جديدة لاجهزة الإسعاف الأوكرانية.



وكتب المسعفون على حسابهم على تلغرام: "زابوريجيا. مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20. تم إخماد حريق اندلع في محطة وقود وست سيارات".



وكانت حصيلة سابقة أوردها حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف أشارت الى تسعة قتلى وستة جرحى.



وأوضح الحاكم أيضا أن القصف "تسبب باندلاع حريق في محطة محروقات" وأن بعض الأحياء المجاورة "تواجه مشاكل في التزود بالكهرباء".



وفي الوقت نفسه، قتل شخصان على الأقل وأصيب 19 آخرون في مدينة كريفيف ريغ بوسط أوكرانيا والتي يتحدر منها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب حصيلة للسلطات.



وكتب أولكسندر فيلكول مسؤول الادارة العسكرية في المدينة على تلغرام: "حتى الآن هناك قتيلان، رجلان (40 و69 عاما)"، لافتا الى أن بين المصابين "طفلا في عامه السادس".



وأشار الى أن "مصير شخص آخر لا يزال مجهولا وتجري عملية إنقاذ".



من جهته، قال زيلينسكي عبر تلغرام إن "آلاف الضربات المماثلة التي شنتها روسيا خلال هذه الحرب تظهر بوضوح أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يحتاج الى سلام فعلي".



وأضاف: "لن نتمكن من مقاومته الا عبر القوة. وعبر القوة فقط يمكن إرساء سلام حقيقي".