7 قتلى في قصف جوي على مسجد في الخرطوم

قتل سبعة أشخاص الجمعة في قصف جوي للجيش السوداني طال مسجدا في شمال الخرطوم، وفق ما أفادت مجموعة محامين سودانيين مؤيدة للديمقراطية، وهو ما أكدته لجنة من الناشطين.وقالت مجموعة "محامي الطوارئ" التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع: "تعرض مسجد الشيخ أحمد الصديق في حي شمبات بمدينة بحري لقصف جوي عشوائي عقب صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد سبعة من المصلين"، مشيرة إلى أن "حصر أعداد القتلى لا يزال جاريا".وأكدت لجنة المقاومة المحلية، إحدى لجان الناشطين على امتداد السودان والتي تقدم المساعدة للمدنيين في ظل الأعمال القتالية، حصيلة القتلى مشيرة إلى "نقل عدد من الجرحى لاسعافهم".واعتبرت مجموعة المحامين في بيان، أن "الهجوم يعد جزءاً من سلسلة اعتداءات عسكرية عشوائية لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية".وشددت على أن القصف "يعد جريمة ضد الإنسانية، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأماكن المقدسة".