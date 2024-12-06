كشفت مصادر في المعارضة السورية أن قوات المعارضة المسلحة سيطرت على مدينة درعا في الجنوب بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الجيش لضمان انسحاب منظم لجنوده.ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها إن قوات المعارضة منحت كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين العاملين في المدينة ممرا آمنا إلى دمشق.