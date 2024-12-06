والدة الصحافي الأميركي المخطوف في سوريا: أوستن تايس على قيد الحياة

أعلنت والدة أميركي يدعى أوستن تايس أن الأسرة لديها معلومات تفيد بأن الرجل الذي كان يعمل صحفيا واختطف في سوريا قبل أكثر من 12 عاما ما زال على قيد الحياة.



وقالت الأم ديبورا تايس للصحفيين في نادي الصحافة الوطني الجمعة قبل الذهاب إلى البيت الأبيض لحضور اجتماع: "لدينا مصدر مهم تحققت منه أجهزة حكومتنا كافة بأن أوستن تايس على قيد الحياة".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اجتمع مع أسرة تايس مساء.



وأضافت: "اجتمع جيك سوليفان مع عائلة أوستن تايس هذا المساء... ودأب جيك سوليفان على الاجتماع مع عائلات الأميركيين المعتقلين على نحو غير قانوني... سنواصل التأكد من أننا سنعيد هؤلاء أو الأميركيين (عموما) إلى عائلاتهم".



وتايس جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وكان يعمل صحفيا بالقطعة حين اختطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وكان عمره 31 عاما حينذاك. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.