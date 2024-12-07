بلينكن ناقش مع نظيره التركي ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس الجمعة ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا حيث تتقدم قوات المعارضة على نحو سريع في مواجهة القوات الحكومية.



وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة في بيان: "شدد الوزير بلينكن على أهمية حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات، في شتى أنحاء سوريا".