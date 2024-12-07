زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: تنحي‭ ‬الرئيس يون حتمي

رأى هان دونغ-هون زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن استقالة الرئيس يون سوك يول المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.