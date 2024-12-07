26 قتيلًا على الأقل في حادث مروري في ساحل العاج

قتل 26 شخصًا على الأقل وأصيب 28 آخرون الجمعة في تصادم حافلتين صغيرتين في غرب ساحل العاج، حسب ما أعلنت وزارة النقل.



وقال المدير العام للنقل البري والمرور عمر ساكو: "وقع حادث سير مميت على طريق دالوا-إيسيا أسفر وفق مصادر متطابقة عن ستة وعشرين قتيلًا، عشرة منهم تفحمت أجسادهم، وعن ثمانية وعشرين جريحًا".



وأضاف أن فريقًا من وزارة النقل أرسل إلى المكان وقد فتح تحقيق لتسليط الضوء الكامل على ملابسات الحادث.

