الولايات المتحدة تحض على "عملية ديموقراطية سلمية" في رومانيا بعد إلغاء الإنتخابات

دعت واشنطن الجمعة إلى "عملية ديموقراطية سلمية" في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية، وسط شكوك بحصول تدخلات روسية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديموقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب وتعكس الإرادة الديموقراطية للشعب الروماني".