الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا

دعت الولايات المتحدة الجمعة رعاياها إلى مغادرة سوريا حيث سيطرت فصائل معارضة على عدد من المدن الكبيرة في هجوم خاطف.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تنبيه أمني نشر على شبكات التواصل الاجتماعي إن "الوضع الأمني في سوريا يبقى متقلبًا وغير قابل للتنبؤ به، مع وجود اشتباكات نشطة بين فصائل مسلحة في كل أنحاء البلاد".



وأضافت: "تحض وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا فورًا بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".