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الجيش السوريّ: نفّذنا إعادة انتشار في محافظتي درعا والسويداء
أخبار دولية
2024-12-07 | 02:44
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الجيش السوريّ: نفّذنا إعادة انتشار في محافظتي درعا والسويداء
أعلن الجيش السوريّ أنّه يُعيد انتشاره، في محافظتي درعا والسويداء، في جنوب البلاد، غداة هجمات شنّها مقاتلون محليون على نقاطه وإدارات رسمية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكريّ.
وأفادت وزارة الدفاع، في بيان، نقلًا عن مصدر عسكريّ: "قامت قواتنا العاملة في درعا والسويداء بتنفيذ إعادة انتشار وتموضع، بعد أن قامت عناصر إرهابية بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة."
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