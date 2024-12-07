جلسات متواصلة في إسرائيل بعد التطوّرات في سوريا... هذه التفاصيل

أكّدت الزميلة أمال شحادة، من الحدود الاسرائيلية مع الجولان المحتل، أنّ إسرائيل أدخلت جرافتها، للعمل على منطقة عازلة.



ولفتت إلى أنّ الكابينت المصغّر سينعقد الليلة وستُقام جلسات متواصلة، لمواجهة سيناريو انهيار نظام الاسد.



وقالت إنّ جنود اسرائيليين يتدربون، لمنع التدفق من الجانب السوريّ إلى اسرائيل.



ورأت أنّ إسرائيل بدأت في ذروة استعداداتها في الانتقال إلى الوضع الأمنيّ المتصاعد في سوريا.



وأشارت إلى أنّ إسرائيل تخشى من داعش والفصائل المعادية لها.

وأكّدت أنّ الجيش الإسرائيليّ باشر في تنفيذ أعمال الحفر وبناء عوائق ما بعد الحدود مع سوريا لإقامة منطقة عازلة، ضمن خطة دفاعية شاملة مرتبطة بسوريا.



وقالت أمال: "إسرائيل وضعت خطة في تكثيف هجماتها على شحنات أسلحة ايرانية لسوريا، كما سمتها ولن تتراجع عن هجماتها كما أنّها تكثّف القصف على المعابر ما بين لبنان وسوريا."



وأضافت: "إسرائيل في حالة تأهّب قصوى في الجولان والجيش يتعامل مع من يقترب وكأنها منطقة اسرائيلية."



وأوضحت وجود محادثات مكثّفة بين إسرائيل وأميركا وأنّ محادثاتها تتوسّع للتوصل الى وضعية لا تهدد اسرائيل.