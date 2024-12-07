وزير خارجية النرويج: التوترات المتصاعدة في سوريا ليست مفاجئة

رأى وزير خارجية النرويج أنّ التوترات المتصاعدة في سوريا، ليست مفاجئة وهي مرتبطة بصراع إقليميّ أوسع في الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أنّه لا يزال هناك وقت للحوار والتسوية السياسية في البلاد.