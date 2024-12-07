رئيس الوزراء القطريّ: نتواصل مع إدارة ترامب في شأن غزة

أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنّ بلاده تتواصل مع إدارة الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب في شأن غزة.



وقال إنّ ذلك، بعد أن شعرت بزخم جديد مع الإدارة في شأن محادثات وقف إطلاق النار.



وأضاف خلال منتدى الدوحة، أنّ إدارة ترامب حثت قطر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل تنصيبه في كانون الثاني.