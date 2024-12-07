مصدران في المعارضة وعسكريّ سوريّ لرويترز: قوات المعارضة سيطرت على مدينة القنيطرة في الجولان السوريّ

سيطرت قوات المعارضة على مدينة القنيطرة في الجولان السوريّ، قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفاد مصدران في المعارضة وعسكريّ سوريّ لرويترز.



وأكّد العسكريّ لرويترز الانسحاب من المدينة.