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الحكومة السورية تفقد السيطرة على كامل محافظة درعا
أخبار دولية
2024-12-07 | 06:20
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الحكومة السورية تفقد السيطرة على كامل محافظة درعا
خسر النّظام السوريّ سيطرته على محافظة درعا في جنوب البلاد، بعد سيطرة مقاتلين من فصائل معارضة على مدينة رئيسية، وفق ما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الانسان، في إطار سلسلة خسائر مني بها في الميدان.
وقال مدير المرصد إنّ "مقاتلين محليين سيطروا على مدينة الصنمين، غداة سيطرتهم على مدينة درعا، بعد انسحاب قوات النظام منها".
وفي منشور على تلغرام، قال حسن عبد الغني القيادي في الفصائل المعارضة التي تشن هجوما منفصلا في وسط البلاد، "قواتنا دخلت مدينة الصنمين.. وبهذا نصبح على بعد أقل من 20 كيلومترا من البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق"، في إشارة ضمنية الى تنسيق بين الهجمات.
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