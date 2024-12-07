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مصدر مقرب من "حماس" لـأ.ف.ب: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقع خلال الأسبوع المقبل

أخبار دولية
2024-12-07 | 06:26
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مصدر مقرب من &quot;حماس&quot; لـأ.ف.ب: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقع خلال الأسبوع المقبل
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مصدر مقرب من "حماس" لـأ.ف.ب: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة متوقع خلال الأسبوع المقبل

يتوقع أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات سعيا للتوصل الى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، حسبما أفاد مصدر مقرّب من الحركة وكالة فرانس برس السبت.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... لبحث أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أنّ "الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافا أخرى يبذلون جهودا مثمّنة من أجل وقف الحرب".

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل لهدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهرا.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني السبت، إن "الزخم" عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر الماضي.

وأوضح أنّه في حين كانت هناك "بعض الاختلافات" في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والقادمة، لكن "لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب".

الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم لفرانس برس السبت إنّ "الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة، وإسرائيل لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف أنّ حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنّها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولا زمنيا محددا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة.

وتطرق نعيم الى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المحاصر والمدمّر.

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