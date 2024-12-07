برلمان كوريا الجنوبية يبدأ التصويت على عزل الرئيس

بدأ برلمان كوريا الجنوبية اليوم السبت تصويتًا على ما إذا كان سيتم عزل الرئيس يون سوك يول بسبب الأمر الذي أصدره بفرض الأحكام العرفية، لكن أعضاء الحزب الحاكم انسحبوا من المجلس ما أدى لتبقي عدد قليل جدًا من النواب لا يكفي لإقرار الإجراء.