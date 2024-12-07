بن فرحان للمجتمع الدولي: إذا كان مهتما بمصداقيته فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام

خاطب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان المجتمع الدولي من المنامة، معتبرًا انه اذا كان مهتم بمصداقيته، فعليه وضع يده في يد الجهات التي تريد السلام، لاسيما حل الدولتين.