أدرعي: تمرين عسكريّ استكمل في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة الجولان

#عاجل 🔴 خلال نهاية الأسبوع: استكمال تمرين عسكري بقيادة هيئة العمليات حاكى تفعيل قوات استعداد احتياطية على مستوى هيئة الأركان في الوقت الحقيقي
⭕️نظرًا لتطورات الأوضاع على الحدود مع سوريا أستكمل يوم أمس تمرين عسكري على مستوى هيئة الأركان في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة… pic.twitter.com/cLwlc662JA
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2024
#عاجل 🔴 خلال نهاية الأسبوع: استكمال تمرين عسكري بقيادة هيئة العمليات حاكى تفعيل قوات استعداد احتياطية على مستوى هيئة الأركان في الوقت الحقيقي
⭕️نظرًا لتطورات الأوضاع على الحدود مع سوريا أستكمل يوم أمس تمرين عسكري على مستوى هيئة الأركان في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة… pic.twitter.com/cLwlc662JA