أدرعي: تمرين عسكريّ استكمل في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة الجولان

#عاجل 🔴 خلال نهاية الأسبوع: استكمال تمرين عسكري بقيادة هيئة العمليات حاكى تفعيل قوات استعداد احتياطية على مستوى هيئة الأركان في الوقت الحقيقي



⭕️نظرًا لتطورات الأوضاع على الحدود مع سوريا أستكمل يوم أمس تمرين عسكري على مستوى هيئة الأركان في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة… pic.twitter.com/cLwlc662JA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّه "نظرًا لتطورات الأوضاع على الحدود مع سوريا أستكمل أمس تمرين عسكريّ على مستوى هيئة الأركان في منطقتيْ شمال غور الأردن وجنوب هضبة الجولان".وكتب، عبر اكس:"تدربت خلاله هيئة العمليات العسكرية على استدعاء قوات استعداد احتياطية من هيئة الأركان جوًّا وبرًّا كما فحصت توقيت وطريقة تعاملها مع حادث اندلع بشكل مفاجئ في الوقت الحقيقيّ.لقد هدف التمرين إلى تدقيق التنسيق بين القوات البرية وتلك الجوية وبذلك تحسين توقيت ونوعية الاستجابة العملياتية السريعة للسيناريوهات المختلفة خلال حادث اندلع بسرعة.وشارك في التمرين مقاتلون من الدورات التدريبية ومن مختلف أسراب سلاح الجو حيث بقي جزء منهم في منطقة هضبة الجولان لتعزيز القوات في المهام الدفاعية على الحدود مع سوريا."