بدء اجتماع بين إيران وتركيا وروسيا في الدوحة لبحث الوضع في سوريا

بدأ وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا اجتماعا في الدوحة لبحث الوضع في سوريا حيث سيطرت الفصائل المعارضة المسلحة على مناطق عديدة في الأيام الماضية مع تراجع قوات الحكومة، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.



وتشارك الدول الثلاث في صيغة أستانا التي أطلقت قبل أعوام سعيًا لاسكات صوت الأسلحة في سوريا، من دون أن تكون منضوية في المعسكر نفسه على أرض المعركة.