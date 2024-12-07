قائد هيئة تحرير الشام مخاطبا فصائل المعارضة: "دمشق تنتظركم"



اعلن قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني لمقاتليه إن "دمشق تنتظركم"، وذلك مع إعلان الفصائل المعارضة بدء مرحلة "تطويق" العاصمة السورية في إطار هجوم واسع بدأته الأسبوع الماضي ومنيت خلاله القوات الحكومية بانتكاسات ميدانية كبيرة.



وقال الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع بدلا من لقبه العسكري، في بيان بعنوان "إلى إخواني الثوار الأحرار" نشرته قيادة الفصائل على تطبيق تلغرام، "وإني أعزم عليكم ألا تهدروا رصاصة واحدة الا في صدور أعدائكم، فدمشق تنتظركم".