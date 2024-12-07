لافروف اتفق ونظيريه التركيّ والإيرانيّن على ضرورة وقف "الأعمال القتالية" في سوريا

اتفق وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف ونظيريه التركيّ والإيرانيّن في اجتماع، في الدوحة، على ضرورة وقف "الأعمال القتالية" في سوريا على الفور.



وقال إنّ موسكو تريد أن ترى حوارًا بين الحكومة السورية وما سماها المعارضة الشرعية في سوريا.



ووصف هيئة تحرير الشام الإسلامية المعارضة بالإرهابية، بغض النظر عمّا إذا كانت قد قالت إنّها غيرت نهجها أم لا.



واعتبر أنّه من غير المقبول السماح "لجماعات إرهابية" بالسيطرة على الأراضي السورية.



ولدى سؤاله عن طريقة تطور الوضع في سوريا وما سيحدث للقواعد العسكرية الروسية هناك، قال لافروف: "لا مجال للتخمين".