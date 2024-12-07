عراقجي: لوقف القتال في سوريا على الفور

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ الدول الثلاث اتفقت على ضرورة وقف القتال في سوريا على الفور، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية.وقال عراقجي، عقب اجتماعه مع نظيريه الروسيّ والتركي في العاصمة القطرية الدوحة: "الأمر الأكثر أهمية هو البدء في محادثات سياسية بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة الشرعية."