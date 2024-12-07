مصدر بوزارة الخارجية التركية لرويترز: التشديد خلال اجتماع الدوحة على أهمية استئناف العملية السياسية السورية

كشف مصدر بوزارة الخارجية التركية أنه جرى التشديد خلال اجتماع في الدوحة على أهمية استئناف العملية السياسية السورية.واشار المصدر لرويترز أن اجتماع أستانا بالدوحة أكد على دعم وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.