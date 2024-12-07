ترامب: يجب ألا يكون للولايات المتحدة أي صلة بالصراع في سوريا

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إن‭ ‬الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع في سوريا، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذه ليست معركتنا. دعها تستمر. لا تتدخلوا!"