مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سوريا أصبحت أكثر إلحاحا

اعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم السبت إن الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سوريا أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.



وفي حديثه في مؤتمر صحفي في الدوحة، دعا بيدرسون إلى الهدوء وتجنب إراقة الدماء في سوريا. كما التقى المسؤول الدولي بممثلين للولايات المتحدة ومبعوثين غربيين آخرين في العاصمة القطرية.