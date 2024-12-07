الجيش السوري: نعزز خطوط انتشارنا في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية

أعلن الجيش السوري انه يعزز خطوط انتشاره في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، مع إعلان فصائل معارضة استعدادها لـ"تطويق" دمشق.



وقال الجيش في بيان: "تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعا لوقوع أية حوادث".



وأضاف أنه يواصل تنفيذ "عمليات نوعية" في أرياف حماه وحمص وريف درعا الشمالي.