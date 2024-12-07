زيلينسكي يعلن أنه عقد "لقاء جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى "لقاء جيدا ومثمرا" مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عقدت لقاء ثلاثيا جيدا ومثمرا مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه".



واضاف: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت وبطريقة عادلة".