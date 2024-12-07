نقاط الحل المطروح حالياً في سوريا

تم التداول بنقاط بشأن الحل المطروح حالياً في سوريا:



‏1 - بدء تنفيذ القرار الاممي 2254

‏2 - تشكيل حكومة وحدة وطنية باشراف فريق من الامم المتحدة والجامعة العربية خلال شهر

‏3 - يبقى بشار الاسد رئيسا لمدة 6 - 9 اشهر ويعطي جزءا كبيرا من صلاحياتها لرئيس الوزراء المتفق عليه ويجب ان يكون مستقلا

‏4 - كتابة دستور جديد للبلاد من لجنة جديدة ثلثها يعين من الامم المتحدة وثلث لدمشق وثلث للائتلاف السوري

‏5 - روسيا وايران وتركيا يراقبون وقف اطلاق النار

‏6 - تنسحب جميع القوات الى قواعدها وتتوالى وحدات شرطية مشتركة حماية المدن

‏7 - تنسحب جميع القوات الاجنبية من البلاد حتى نهاية العام 2025

‏8 - تدعو الحكومة الجديدة الى انتخابات رئاسية وبرلمانية باسماء جديدة بعد 6-9 اشهر