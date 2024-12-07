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البقاع
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o
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17
o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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علي باكير للـLBCI: تركيا تتطلع بايجابية للتطورات في سوريا
أخبار دولية
2024-12-07 | 14:13
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علي باكير للـLBCI: تركيا تتطلع بايجابية للتطورات في سوريا
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علي باكير للـLBCI: تركيا تتطلع بايجابية للتطورات في سوريا
أخبار دولية
باكير
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