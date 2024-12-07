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o
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المعارضة السورية المسلحة تقول إنها لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية في أي ظرف من الظروف
أخبار دولية
2024-12-07 | 15:13
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المعارضة السورية المسلحة تقول إنها لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية في أي ظرف من الظروف
أعلنت هيئة تحرير الشام انها لا تنوي استخدام الأسلحة الكيميائية الموجودة تحت سيطرة السلطات السورية "في أي ظرف من الظروف".
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