المرصد السوري: فصائل المعارضة تدخل مدينة حمص وتسيطر على بعض أحيائها

دخلت فصائل المعارضة مدينة حمص (وسط)، ثالث أكبر مدن سوريا، وسيطرت على بعض أحيائها السبت، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد انسحاب القوات الحكومية منها، فيما نفت وزارة الدفاع السورية دخول أي عناصر إلى المدينة.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن: "فصائل المعارضة دخلت إلى مدينة حمص وسيطرت على بعض الأحياء في المدينة، بعد انسحاب القوات الأمنية والجيش من آخر مواقعهم فيها"، مضيفا كذلك أن "مئات السجناء خرجوا من سجن حمص المركزي" إثر ذلك. إلا أن وزارة الدفاع السورية نفت في بيان دخول الفصائل إلى مدينة حمص، مؤكدة أن "الوضع آمن ومستقر وقواتنا المسلحة منتشرة حول المدينة".