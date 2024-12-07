كاتدرائية نوتردام تعيد فتح أبوابها بعد خمسة أعوام من الحريق

أعادت كاتدرائية نوتردام، التحفة القوطية التي اجتاحها حريق في العام 2019، فتح أبوابها مساء السبت بحفاوة بعد أعمال ترميم ضخمة استمرت خمس سنوات ساهمت في تمويلها تبرعات غير مسبوقة.



وأعيد فتح الأبواب في الساعة 19,21 (18,21 ت غ) بعدما قرعها رئيس أساقفة باريس لوران أولريك بعصاه الراعوية ثلاث مرات مستخدما صليبا، قبل أن يقول "نوتردام، افتحي أبوابك".



وشارك نحو أربعين من قادة الدول والحكومات والملوك والأمراء في هذه المراسم التي تستمر الأحد، بينهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووريث العرش البريطاني الأمير وليام والملياردير إيلون ماسك.



وألقى ماكرون خطابا داخل الكاتدرائية قال فيه "لقد أعدنا اكتشاف ما يمكن أن تصنعه الأمم العظيمة: إنجاز المستحيل. لقد اخترنا الإرادة والأمل (...) ولجعل ذلك ممكنا، أخوّة غير مسبوقة".



وأضاف: "علينا ألا ننسى أن عظمة هذه الكاتدرائية لا يمكن فصلها عما قام به الجميع".



وأكد "امتنان الأمة الفرنسية" لجميع من شاركوا في ترميم الكاتدرائية.



وأمل "أن يكون نهوض هذه الكنيسة الرائعة علامة نبوية لتجديد كنيسة فرنسا".