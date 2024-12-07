الروايات بشأن الأسد ومكان وجوده متعددة

تتعدد الروايات بشأن الرئيس السوري بشار الأسد، ومكان وجوده.



فقد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين وغربيين قولهم إن حكومة الأسد قد تسقط خلال أيام.



أما محطة CNN، فنقلت عن مصدر قوله إن الأسد ليس موجوداً في أي مكان في دمشق.



من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود طائرة في مطار دمشق كانت ستغادر الساعة العاشرة مساءً، وأنه يتم التفاوض مع الأسد للمغادرة، لكن شقيقه ماهر الأسد يرفض التنحي.



في المقابل، أكدت وكالة سانا الرسمية أن الأسد لا يزال في دمشق، وأنه يتابع عمله منها، منددة بما سمتها الشائعات والأخبار الكاذبة حول مغادرته البلاد.













