المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها الكاملة على حمص

مصدران في المعارضة وعسكريّ سوريّ لرويترز: قوات المعارضة سيطرت على مدينة القنيطرة في الجولان السوريّ

مصدران في المعارضة وعسكريّ سوريّ لرويترز: قوات المعارضة سيطرت على مدينة القنيطرة في الجولان السوريّ

وزير الخارجية السعوديّ في أعمال اليوم الأوّل لحوار المنامة: إحلال السلام يحتاج إلى تمكين دوليّ ومواجهة حازِمة للأطراف التي تعرقله