رئيس وزراء بريطانيا سيبدأ أول زيارة لمنطقة الخليج بهدف تعزيز العلاقات

سيبدأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد، زيارة تستمر أيام عدة لمنطقة الخليج، هي الأولى منذ توليه منصبه، سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع الإمارات والسعودية.



وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أنه سيسعى لتعزيز الاستثمار وتعميق الشراكات الدفاعية والأمنية، ووصفت البلدين بأنهما "بعض أهم شركاء المملكة المتحدة في العصر الحديث".