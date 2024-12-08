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فصائل المعارضة السورية المسلحة تعلن فرار بشار الأسد و "بداية عهد جديد لسوريا"
أخبار دولية
2024-12-08 | 00:13
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فصائل المعارضة السورية المسلحة تعلن فرار بشار الأسد و "بداية عهد جديد لسوريا"
أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة "هروب" الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا، بعد دخول قواتها دمشق.
وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداه لتسليم المؤسسات الى أي "قيادة" يختارها الشعب السوري.
وأفاد شهود وكالة فرانس برس عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن العاصمة السورية، وسط إطلاق نار كثيف معظمه في الهواء ابتهاجا، بينما انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يحتفلون ويهتفون في شوارع دمشق.
وأعلنت الفصائل المعارضة عبر حسابها "إدارة العمليات العسكرية" على "تلغرام" "الطاغية بشار الأسد هرب"، و"نعلن مدينة دمشق حرة".
وأضافت "بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من الإجرام والطغيان والتهجير (...) نعلن اليوم (...) نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".
ودعت السوريين المهجّرين في الخارج للعودة إلى "سوريا الحرة".
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الأسد غادر سوريا عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن" من المطار.
وفي شريط فيديو مسجّل نشر على حسابه على "فيسبوك"، قال رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي "مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب (..) بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة".
ودعا زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قواته الى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيرا الى أنها "ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا".
وتتالت هذه الإعلانات بسرعة مذهلة بعد إعلان فصائل المعارضة التي بدأت منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر هجوما واسعا سيطرت خلاله على مساحات واسعة من البلاد في الشمال والوسط، دخول دمشق.
في واشنطن، أعلن البيت الأبيض ليل السبت الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع عن كثب "الأحداث الاستثنائية" التي تجري في سوريا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الرئيس بايدن وفريقه يراقبان الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".
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